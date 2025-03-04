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Politika

Türkiye'den İran ile kritik temas

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Mahmud Haydari ile bir araya geldi.

AA4 Mart 2025 Salı 09:46 - Güncelleme:
Türkiye'den İran ile kritik temas
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Haydari ile İran ve Türkiye ilişkilerine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haydari, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın son açıklamalarına değinerek, iki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel koşulların hassasiyeti göz önüne alınarak, ikili ilişkilerde görüş ayrılıklarına ve gerginliklere yol açabilecek yanlış yorumlardan ve gerçekçi olmayan analizlerden kaçınılmasını gerektirdiğini söyledi."

Büyükelçi Kırlangıç da Türkiye'nin İran ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki yaklaşımını vurgulayarak, iki ülkenin ikili ve bölgesel ilişkileri geliştirmek ve mevcut tehditleri ortadan kaldırmak için yakın işbirliği yapması gerektiğine inandıklarını belirtti.

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