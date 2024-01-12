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Politika

Dikkatleri dağıtmak için yalana sarılan İsrail'e Türkiye'den cevap: Çabaları sonuç vermeyecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'soykırım' suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtığı İsrail'in dikkatleri dağıtmak için sarıldığı 'Ermeni soykırımı' yalanına Türkiye'den dikkat çeken bir cevap geldi. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davanın takipçisi olduklarını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'İsrail Hükümeti üyelerinin dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir.' dedi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 19:56 - Güncelleme:
Dikkatleri dağıtmak için yalana sarılan İsrail'e Türkiye'den cevap: Çabaları sonuç vermeyecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail'in Lahey'de hesap verdiği Gazze'deki soykırım saldırılarına ilişkin, "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." demişti. İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. İsrail'e tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki felaketin nedeninin "İsrail'in işgali, yayılmacı zihniyeti, insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri" olduğunu ifade etti.

"BAŞKA YÖNE ÇEKME ÇABALARI SONUÇ VERMEYECEKTİR"

Paylaşımda ayrıca şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti üyelerinin dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."

İSRAİLLİ BAKAN HADDİ AŞTI

Terör devleti İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. Haddi aşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL TESLİM ETTİĞİMİZ BELGELERLE MAHKUM OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesinde açılan 'soykırım' davası için Türkiye'nin belge sağladığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." demişti.

  • İsrail işgali
  • yayılmacı zihniyet
  • insan hakları
  • dışişleri felaket
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