Yıldız, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Bölgenin zorlu bir dönemden geçerken, barış ve istikrarın tüm paydaşlar arasında yakın ve sürekli bir koordinasyon gerektirdiğine işaret eden Yıldız, Suriye'yi bölgesel şiddet döngüsünden koruma çabalarının şimdiye kadar büyük ölçüde etkili olduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu bağlamda, Suriye hükümetini, ülkeyi bölgesel tırmanıştan uzak tutma çabalarından dolayı son derece takdir ediyoruz. Bu çabalar, uluslararası toplumun, özellikle de bu konseyin takdirini ve tam desteğini hak etmektedir." dedi.

İsrail'in, Lübnan ile varılan son ateşkesin ardından Suriye'de de tırmanışa yol açacak eylemlerden kaçınması ve işgaline son vermesi gerektiğini belirten Yıldız, Güney Suriye'deki istikrarın, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılma Anlaşması'nın tam uyum içinde sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Yıldız, İsrail'e tampon bölgeden ve 8 Aralık'tan beri işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısı yaparak, "Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı vazgeçilmezdir. İstikrar, güvenlik ve ekonomik iyileşme yolunda ilerlemesi tehlikeye atılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

SURİYE'NİN BM TEMSİLCİSİ OLABİ, İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARDA SURİYE TOPRAKLARINI KULLANDIĞINI BELİRTTİ

BM Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail'in Suriye topraklarını Lübnan'a yönelik saldırılar için kullandığını belirterek, Güvenlik Konseyi'ni Tel Aviv'in eylemlerinin tüm bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Olabi, İsrail'in "sızdığı Suriye topraklarını kardeş Lübnan'ı hedef alan askeri saldırılar için bir fırlatma noktası olarak kullandığının" altını çizdi.

İsrail'in "saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdürdüğüne" dikkati çeken Olabi, bu bağlamda bölgede "gerilimi ve huzursuzluğu körüklediğini ve güney Suriye'de sürekli saldırılarını tırmandırdığını" vurguladı.

Olabi, BM kuruluşları tarafından belgelendiği şekilde İsrail'in Suriye'de "sivilleri kasten hedef aldığını, Suriyeli çocukları ve sivilleri kaçırdığını" ve "tarım arazilerine bilinmeyen kimyasal maddeler püskürttüğünü" aktardı.

"Görünüşe göre İsrail, hepimizin elde ettiği tüm ilerlemeyi baltalamak amacıyla Suriye'yi mevcut bölgesel gerilime sürüklemeye kararlı." diyen Suriye Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin ve bölgenin istikrarı için "İsrail'i dizginlemek ve saldırgan politikalarına son vermek için derhal ve ciddi bir şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

ÇİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ FU'DAN İSRAİL'E, SURİYE'DEKİ OPERASYONLARINA SON VERME ÇAĞRISI

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyinin, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği toplantıda konuştu.

Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gereğini vurgulayan Fu, İsrail'in, Suriye ile işgal altındaki toprakları ayıran, "Ayrım Bölgesi" olarak anılan BM Ateşkesi Gözlem Gücü Bölgesi'ndeki askeri operasyonlarına ve ülkenin güneyine yönelik saldırılarına derhal son verme çağrısında bulundu.

Fu, İsrail'in, 1974'te Yom Kippur Savaşı'nın ardından varılan ateşkes anlaşmasına uyması ve Suriye topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Orta Doğu'da gerilimlerin etkilerinin bölgeye yayılma eğiliminde olduğunu, bunun Suriye'deki durumu kırılgan hale getirdiğini dile getiren Fu, "Uluslararası toplumun, Orta Doğu'daki savaş ateşinin yeniden alevlenmesini, bölgeye daha fazla yayılarak Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını etkilemesini önlemek için birlikte hareket etmesi zorunlu." ifadesini kullandı.