Türkiye'den İsrail'e tepki yağdı: Son katliam soykırımda yeni aşamaya geçildiğinin göstergesi

İsrail'in soykırım politikası hız kesmeden devam ediyor.

Sahur vakti katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırıları düzenleyerek, yoğun sivil kayıplara neden oldu. Bu saldırılar, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesin en büyük ihlali olurken, Ramazan ayında gerçekleşmesi, Filistin halkına yönelik zulmün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in barbarca saldırılarında en az 400 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Şehitler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİ

Soykırımcı İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara Türkiye'den tepki yağdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL, ULUSLARARASI HUKUKU VE EVRENSEL DEĞERLERİ EN AĞIR BİÇİMDE İHLAL EDEREK İNSANLIĞA MEYDAN OKUMAKTADIR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi.

"İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NETANYAHU HÜKÜMETİ İNSANLIK DÜŞMANI BİR ORGANİZASYONDUR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Netanyahu hükümetinin insanlık düşmanı bir organizasyon olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Netanyahu hükümeti, insanlık dışı şiddet politikalarını pervasızca sürdürerek tüm dünyanın gözleri önünde küresel barış ve adaletin altını oymaktadır. Bu saldırılar yalnızca Filistin halkına değil, vicdan sahibi tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardır." ifadesini kullandı.

Ala, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İsrail'in sabah saatlerinde ateşkesi ihlal ederek ramazan ayının kutsallığını, tüm insani ve ahlaki değerleri hiçe saydığına, Gazze'de çoluk çocuk, genç yaşlı demeden masum sivilleri hedef aldığına dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:

"Bu alçakça saldırılar, bir devlet politikası haline gelen soykırımın en kanlı örneklerinden biridir. Netanyahu hükümeti, insanlık dışı şiddet politikalarını pervasızca sürdürerek tüm dünyanın gözleri önünde küresel barış ve adaletin altını oymaktadır. Bu saldırılar yalnızca Filistin halkına değil, vicdan sahibi tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. İsrail'in zulmüne karşı sessiz kalmak, bu vahşete ortak olmaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını sonuna kadar desteklemeye, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz."

Katil İsrail ateşkesi bozdu! Ramazan günü Gazze'de katliam: En az 400 şehit var

"Ateşkes tek taraflı sonlandırıldı"

ABD'den skandal açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik vahşi ve insanlık dışı saldırılar düzenlen, kadınları, çocukları ve sivilleri bilinçli şekilde hedef alan, savaş suçu işleyen işgalci İsrail'i şiddetle lanetlediğini, kınadığını bildirdi.

İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve temel insani değerleri sistematik olarak ihlal ettiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail, ramazan ayında gerçekleştirdiği barbarca katliamlarla devlet terörünün en kanlı örneklerinden birini sergilemektedir. Yaşama, hiçbir inanca saygısı olmayan İsrail'in kirli ve kalleş yüzünü gösterdiği kanlı saldırıları, 1948 Soykırım Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü kapsamında açıkça savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil etmektedir. Sivil yerleşim alanlarını, hastaneleri, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan bebek katili İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'yi sistematik bir soykırıma tabi tutmaktadır. Bu, yalnızca Filistin halkına değil insanlığın ortak vicdanına karşı işlenmiş bir suçtur.

Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır. İsrail'in cezasızlık zırhı kırılmalı ve sorumlular savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır."

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasında ve onurlu direnişinde daima yanlarında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Filistin toprakları ve Filistinli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.