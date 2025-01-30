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Politika

Türkiye'den İsrail'in UNRWA kararına kınama

Türkiye, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2025 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'in UNRWA kararına kınama
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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz.

İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır.

1949 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA, en zorlu koşullarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırmaktadır.

Bu kritik dönemde uluslararası toplumu UNRWA'ya sahip çıkmaya ve bölgesel barış için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

Türkiye, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edecektir.

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