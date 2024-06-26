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Politika

Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki: Suçları örtbas etme çabasının bir parçası

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki: Suçları örtbas etme çabasının bir parçası
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın "seviyesiz" olduğu belirtilerek, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceği vurgulanarak, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

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