Türkiye'den İsrailli bakana tepki yağdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin korkutabileceği bir lider değildir

İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti. Bunun üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki olarak, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." değerlendirmesi yer aldı.

İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

SİYASİLERDEN İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'IN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak."

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: TÜRKİYE'NİN HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE OLMADIĞI İSABETLE TEYİT EDİLMELİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir." dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması şöyle;

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum.

İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.

Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur.

Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.

Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır.

Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALARAK SAVAŞ SUÇLARINIZI KAMUFLE EDEMEZSİNİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir." dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını "adaletsizlik ve zulümle mücadeleye" adadığını, her zaman "mazlumun ve mağdurun" yanında olduğunu belirtti.

"Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir." değerlendirmesinde bulunan Altun, İsrail hükümeti ve kabine üyelerinin Filistin'de devam eden soykırımın aktif iştirakçileri olduğunu, dünya kamuoyunun gözünde "çoktan hüküm giydiklerini" kaydetti.

Altun, uluslararası mahkemelerce mahkum edilmelerinin sadece bir zaman meselesi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler. O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar. İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail'i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler.

Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler. İsrail'e mesajımız gayet açıktır; kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin."

- "TEHDİT ETMEYE CÜRET ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail'i yönetenlerin bölgeyi daimi savaşa mahkum ettiğini vurgulayan Altun, "Kamuoyunu manipüle ederek bu gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz. Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Ne var ki, sabrımızı sınayacak kadar gözü dönmüş olanlar süratle ve kararlılıkla cevabını alacaktır. Türkiye olarak Filistin meselesinde bir ve beraberiz, kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'IN, HİTLER'İN DIŞİŞLERİ BAKANI RİBBENTROP'U ÖRNEK ALDIĞI GÖRÜLÜYOR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti: Cumhurbaşkanı'mıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, 'kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek'ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır.

Katz'ın, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibaret olduğunu belirten Çelik, İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz ve benzerlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli saldırmasının sebebinin, Erdoğan'ın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsızlık duymaları olduğunu vurguladı.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini örtbas edemeyecekler. İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanı'mız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN İSRAİLLİ BAKANA TEPKİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir" dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"

BAKAN FİDAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ: CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK VİCDANININ SESİ OLMUŞTUR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tepki olarak, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

BAKAN IŞIKHAN: SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" dedi.

BAKAN URALOĞLU: DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'A TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜL: İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI HADDİNİ DE SINIRINI DA ÇOKTAN AŞMIŞTIR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız hakkında aşağılık ve ahlaksız sözler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı haddini de sınırını da çoktan aşmıştır" dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağlık ve ahlaksız sözler sarf ettiğini ve haddini çoktan aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım suçlusu olarak adalet önünde hak ettiğiniz cezayı alacağınız gün yakındır. Katiller bilmez ama biz hatırlatalım. Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'dir. Recep Tayyip Erdoğan, gönül coğrafyamızın ve mazlumların umududur."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR: İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HESABINI TARİH VE İNSANLIK ÖNÜNDE ER YA DA GEÇ MUHAKKAK VERECEKLER



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada, "Türkiye, insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin yıkılmaz kalesidir. Görünen o ki, soykırımcı İsrail yönetimi telaşa düşmüş. Ne yapsalar boş, ne deseler beyhude. İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak verecekler" ifadesini kullandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KURUM: HADDİNİZİ AŞMAYIN, BOYUNUZDAN BÜYÜK LAF ETMEYİN



İsrailli Bakana sert sözlerle karşılık veren bir diğer isim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du. "Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız" dedi. İsrail'in tarih önünde de, uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcı olduğunu söyledi. "Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: TEHDİTLERE ASLA BOYUN EĞMEYEN LİDERDİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumun gür sesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: Yapılan hadsiz açıklamaların hiçbiri bu haklı ve güçlü sesi bastıramayacaktır. Ellerinde bebek kanı olan işgalci İsrail hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın kendini bilmez sözleri ise yok hükmündedir."

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: ÇOCUK KATİLİ İSRAİL'İN YÖNETİCİLERİNİ DÜNYA AFFETMEYECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hadsiz Bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar. Dünya lideri, Türkiye'nin gururu Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya çalışan densiz çocuk katillerine ancak acıyarak bakıyoruz. Tarihin sayfalarına eli kanlı bir devlet ve millet olarak geçmeyi başardınız."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanı'mızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağılık ifadeler kullanan işgalci siyonist İsrail'in Dışişleri Bakanı, haddini fazlasıyla aşmıştır. İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanı'mızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, işledikleri soykırım suçlarını ve insanlık dışı eylemleri örtbas edemeyecekler. Gazze'de işlenen soykırım suçları nedeniyle adalet ve insanlık önünde hesap verecekleri gün yakındır."

Katliamlarla, soykırımlarla ve cinayetlerle anılan bu terör devletinin temsilcilerinin, hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaklarını vurgulayan Kabaktepe, "Dünyanın gözü önünde masum sivilleri, kadın ve bebekleri acımasızca katleden bir yapının temsilcisinin sözleri, insanlık adına hiçbir değer taşımamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında yer almaya devam edecektir. Tarihinden aldığı misyonuyla, mazlumların sesi ve umudu olan Türkiye, soykırımcı ve savaş suçlusu İsrail'in hadsiz söylemlerine karşı dimdik durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YÜKSEL'DEN, İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının, "en hafif tabirle hadsizlik ve ahlaksızlık" olduğunu belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehditvari açıklaması en hafif tabir ile hadsizliktir, ahlaksızlıktır. 10 ayı aşkın süredir işledikleri soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlarının yanına, ahlaksız açıklamalarını ekleyen siyonist İsrailli yetkililer, tarihin en kanlı katliamını işleyenler olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist İsrail Devleti ve İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağına işaret eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ve hükümeti sanık sandalyesine oturacaklardır. Soykırımcı İsrailli yetkililerin sonu, soykırımcı Hitler gibi olacaktır. İnsanlık vicdanında mahkum olanlar hukuk önünde de mahkum olacaklardır. Bu savaş suçlularının; ülkemizin ve bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'e olan desteğinden, uluslararası toplumu bu meseleye ilişkin harekete geçirmesinden rahatsız olduklarını biliyor ve görüyoruz. Soykırımcı İsraillilere, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle sesleniyoruz; 'Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemeyecektir. Hiçbir güç İsrail'in barbarlıklarını tüm dünyaya anlatmamıza engel olamayacaktır' ve inanıyoruz ki kazanan Filistin olacaktır, kazanan insanlık olacaktır."