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Politika

Türkiye'den Kamerun'a taziye mesajı

Türkiye Kamerun'a, trafik kazasında yaşamını yitiren 53 kişi için taziye mesajı yayınlandı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:43
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Dışişleri Bakanlığı, Kamerun'a, ülkenin batısında bulunan Dschang kasabasında dün otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak'taki trafik kazasında 53 kişinin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle Kamerun halkının ve hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Ülkede, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüsle bir kamyon çarpışmış, araçların alev aldığı kazada ilk belirlemelere göre 53 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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