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Politika

Türkiye'den Katar ve Bahreyn açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 23:40 - Güncelleme:
Türkiye'den Katar ve Bahreyn açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin aldıkları kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Katar ve Bahreyn, dün, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar vermişti.

KATAR VE BAHREYN KARAR VERMİŞTİ

Katar ve Bahreyn, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar vermişti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın bildirdiğine göre, karar, Katar-Bahreyn İzleme Komitesi'nin ikinci toplantısı sonunda alınmıştı.

Ortak Hukuk ve Ortak Güvenlik komitelerinin ilk toplantısının sonuçlarının ele alındığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nde bir araya gelen Katar Bahreyn İzleme Komitesi'nde gündemdeki konular masaya yatırıldı.

Her iki taraf, ilişkilerin yeniden kurulması adımının, ikili ilişkileri geliştirme, Körfez entegrasyonunu ve birliğini destekleme konusundaki karşılıklı arzudan ve devletler arasındaki eşitlik, egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve iyi komşuluk ilkelerine saygıdan kaynaklandığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak 2021'de düzenlenen El-Ula zirvesi ile Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn Arap dörtlüsü tarafından Katar'a karşı 3 yıldan fazla bir süre önce ilan edilen boykot sonlandırılmıştı. Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti.

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