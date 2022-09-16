İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den Kırgızistan ile Tacikistan'a diyalog çağrısı
Politika

Türkiye'den Kırgızistan ile Tacikistan'a diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğunu ve sorunların diyalogla çözülmesinin temenni edildiğini bildirdi.

AA16 Eylül 2022 Cuma 23:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan iki ülke sınırındaki çatışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülkenin muhafız askerleri arasında bu sabah silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.