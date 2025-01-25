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Politika

Türkiye'den komşuya PKK uyarısı: İki ülkenin de egemenliğini tehdit ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin, 'PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.' ifadelerini kullandı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Türkiye'den komşuya PKK uyarısı: İki ülkenin de egemenliğini tehdit ediyor
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Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk'ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, teröre karşı, Irak'la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.

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