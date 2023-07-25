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Politika

Türkiye'den Kopenhag'daki alçak saldırıya kınama: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 21:33 - Güncelleme:
Türkiye'den Kopenhag'daki alçak saldırıya kınama: Lanetliyoruz
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Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadesi kullanıldı.

  • Dışişleri Bakanlığı Kopenhag
  • Kutsal kitap saldırısı
  • Kuran-ı Kerim
  • Lanetleme

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