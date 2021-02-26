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Politika

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'S-400 milli meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız müstakil kullanacağız. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok.' dedi.

26 Şubat 2021 Cuma 11:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 11:51
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Bakan Akar canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

- AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.

- (TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz.

- (ABD ile S-400 gerilimi) S-400 milli meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız müstakil kullanacağız. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.

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