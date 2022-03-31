Türkiye'den masaya 3 kritik dokunuş

Dolmabahçe'deki masada yer almayan Türkiye, "kolaylaştırıcı diplomasi"yle Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerlemesine önemli katkı sağladı. Her iki tarafın da "yapıcı tarafsızlığına" güvendiği Ankara üç maddede özetlenebilecek bir yol izledi.

Rusya ve Ukrayna arasında Dolmabahçe'deki teknik müzakerelerde sağlanan ilerlemenin ardından liderlerin görüşmesi için kapı aralandı. Her iki heyetin temsilcileri Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında bir zirve toplantısı gerçekleşmesinin prensipte mümkün olduğu mesajı vermeleri üzerine gözler gelecek adımlara çevrildi.

ADIM ADIM LİDERLER ZİRVESİNE

Dolmabahçe'deki masada yer almayan Türkiye, "kolaylaştırıcı diplomasi"yle Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerlemesine önemli katkı sağladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Her iki tarafın da "yapıcı tarafsızlığına" güvendiği Ankara, üç maddede özetlenebilecek bir yol izledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde masaya gelen 6 konu olduğu biliniyor. Türkiye, tarafların bazı maddelerde birbirlerine yaklaştığını görünce hızlıca devreye girerek yüz yüze görüşmelerin yeniden başlamasını teşvik etti.

ÖNCELİKLİ KONULAR

Tarafların henüz uzlaşmadığı ama öncelik verdiği talepler vardı. Rusya, Ukrayna'nın tarafsızlığından yani NATO'ya girmemesinden ve nükleer silah üretmemesinden emin olmak istiyordu. Ukrayna ise güvenlik garantileri istiyordu. Türkiye kolaylaştırıcı diplomasiyle ağırlıklı olarak bu konuların masaya gelmesini sağladı.

Kırım ve Donbas gibi "zorlu" konular ise masaya gelmedi ve liderlere bırakıldı. Bu da liderler zirvesi ihtimalini güçlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da liderler masasına taşınması istenen sürecin yol haritasını, "iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri ardından iki ülke Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri" olarak duyurdu. Önümüzdeki süreçte tarafların yaklaşımları alınarak arabuluculuk için mekik diplomasisinin startı verilecek. Bu doğrultuda Çavuşoğlu'nun Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.

PUTİN İÇİN ONURLU ÇIKIŞ BEKLENTİSİ

Zelenski'nin olumlu karşıladığı liderler görüşmesi önerisi karşısında Putin, teknik müzakerelerden sonuç alınmasını şart koşmuştu. Dolmabahçe'de bir güven anlaşması zemini hazırlanmasının ardından liderler görüşmesi için gözler Putin'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası Putin'e "onurlu çıkış" önermiş ve barış masasını kuran olarak anılması mesajını vermişti.

İKİ HAFTALIK SÜREÇ KRİTİK

Ankara, önümüzdeki sürece ilişkin ihtiyatlı iyimserliğini koruyor. Diplomatik kaynaklara göre, henüz liderler masasının kurulup kurulamayacağı belirsizliğini korusa da böyle bir ihtimalin doğmuş olmasını dahi önemli bir ileri adım. Bu konuda nihai kararı ise tarafların vereceğine işaret ediliyor. Bu doğrultuda teknik görüşmelerin devam etmesi için konulan 2 haftalık süre, barış ve ateşkesin tesisinde kritik önemde olacak.