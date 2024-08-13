Bakan Fidan, Ankara Süreci'nin 2'nci tur müzakerelerinin ardından Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye'nin ara buluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamındaki müzakerelerin 2'nci turunun tamamlandığını belirtti.

Görüşmelerde, bazı spesifik çözüm yollarının ele alındığını kaydeden Fidan, "Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor." dedi.

Fidan, müzakerelerin ilk turuna kıyasla çok daha fazla sayıda konunun çok daha kapsamlıca ele alındığı bilgisini paylaşarak, bunu memnuniyet verici gelişme olarak nitelendirdi.

Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduklarını dile getiren Fidan, taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandığını ve bunun kayda değer ilerleme olduğunu söyledi.

Fidan, "Türkiye olarak hedefimiz, sadece Somali ve Etiyopya'nın değil, tüm bölgenin yararına olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir. İşbirliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanarak, tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarılı sonuçlanması yönündeki kararlılıklarının devam etmesiyle, sürdürülebilir ve uygulanabilir sonuca götürecek parametreleri ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ankara Süreci'nin devam ettiğine ve kararlı olduklarına işaret eden Fidan, "Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla 3'ncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz. Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek." diye konuştu.

Fidan, Somalili mevkidaşı Fiqi ile Etiyopyalı mevkidaşı Selassie başkanlığındaki heyetlerin, görüşmeler boyunca sıkı çalışma ve özveri gösterdiğini vurgulayarak, gayretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Türkiye'nin, ara buluculuk görevini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üstlendiğine dikkati çeken Fidan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Ankara Süreci'nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerini beklediğini kaydetti.

"BU ADIM, BİR ÖRNEK TEŞKİL ETMEKTEDİR"



Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie de Türk hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu inisiyatiflerinden ötürü şükran duyduğunu belirtti.

Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirerek farklılıkları ve ayrılıkları çözümlemek üzere çalışmalar yaptıklarını kaydeden Selassie, Dışişleri Bakanı Fidan'a Etiyopya ziyareti için de teşekkür etti.

Selassie, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu kapsamda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de görüştüğünü belirterek, "Bu adım, bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Etiyopya ve Somali arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcılık sağlamak üzere çok önemli bir adım atmıştır. Aynı zamanda şu an için karşıt görünen görüşlerimizi uzlaştırmak ve aradaki anlaşmazlıkları mümkün olduğunca çözmek üzere önemli çabalar ortaya konmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Selassie, "Sayın Bakan Hakan Fidan'ın, Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolüyle bu çözüme ivedilikle ulaştıracağına inanıyoruz. Aynı zamanda Etiyopya'nın bu çözüm neticesinde denize doğrudan bir ulaşımı da sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu bölgede çok önemli resmi ve süregelen ilişkilerinin olduğunu kaydeden Selassie, "Bu bağlamda en nihayetinde mevcut sorunları çözecek ve normal ilişkilerimize devam edebileceğimiz bir zemine ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Selassie, önemli kararların süregelen bir angajman neticesinde ortaya konabileceğine inandıklarını dile getirerek, görevlerinin, bu süreci olumlu şekilde devam ettirmek olduğunu söyledi.

Etiyopyalı Bakan, "Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bu içinde bulunduğumuz koşulların ötesini görebilmek ve elbette çok daha faydalı sonuçlar doğuracak üçüncü tur görüşmelerimizi Somalili kardeşlerimizle sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Umutlarının "umutsuzluğa düşmemek" yönünde olduğunu vurgulayan Selassie, son turda daha verimli toplantılar gerçekleştireceklerini umduklarını ifade etti.

"BÖLGEMİZDEKİ BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILARINIZI SUNMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ"



Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi de görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bölgemizdeki barış ve istikrara katkılarınızı sunmaya devam ediyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin çabaları ve bölgedeki istikrarı koruma yönündeki kararlılıkları sayesinde bu görüşmeleri devam ettiriyoruz." dedi.

Somalili Bakan, "İkinci tur görüşmelerimizde ilerleme kaydettik. Somali, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini koruma konusunda kararlıdır. Üçüncü tur görüşmeler çerçevesinde burada yakaladığımız, inşa ettiğimiz ivme ile birlikte nihai bir çözüme ulaşabileceğimizi umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Somali'nin barışçıl ve karşılıklı tarafların faydalanacağı bir neticeye ulaşmayı umduğunu kaydeden Fiqi, Birleşmiş Milletler (BM) konvansiyonları ve deniz kanunlarının Somali halkının onuru ve kaynaklara olan erişim hakkını muhafaza edeceği şekilde çözüme ulaşmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Bakan Fidan'ı görüşmelere ara buluculuk yapması nedeniyle tebrik eden Fiqi, bölgedeki gerginlikleri ve gerilimleri azaltmak üzere attıkları adımlardan ötürü Fidan'a teşekkür etti.