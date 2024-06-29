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Politika

Türkiye'den Nariman Celal'in serbest bırakılması hakkında açıklama: Her türlü desteği vermeye hazırız

Türkiye, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, 'Halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazırız.' denildi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
Türkiye'den Nariman Celal'in serbest bırakılması hakkında açıklama: Her türlü desteği vermeye hazırız
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Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ağustos 2021'de düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür edildi.

"Halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Bakanlığın, bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı.

Rus istihbaratı, Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

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