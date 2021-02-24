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Politika

Türkiye'den Nijerya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde terör saldırısını kınadığını bildirdi.

DHA24 Şubat 2021 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:31
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde 10 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde Boko Haram terör örgütü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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