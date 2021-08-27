İSTANBUL 35°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3911
  • EURO
    9,8642
  • ALTIN
    484.87
  • BIST100
    1449.21
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ''Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz''
Politika

''Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz''

Paşinyan, 'Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceklerini' söyledi.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 11:46 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:49
ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek "Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." dedi.

Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.