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Politika

Türkiye'den Pekin'deki Huawei AR-GE Merkezine üst düzey ziyaret

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğindeki Türk heyet, Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Huawei'in AR-GE merkezini ziyaret etti.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Türkiye'den Pekin'deki Huawei AR-GE Merkezine üst düzey ziyaret
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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de yer aldı.

Heyet, Huawei Pekin AR-GE Merkezi'nde Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Wang tarafından ağırlandı.

Ziyaret boyunca heyet, Huawei'in küresel çapta gerçekleştirdiği AR-GE çalışmalarını ve teknolojik yeniliklerini yakından inceleme imkanı buldu. Huawei'in dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut teknolojileri ve yeşil dönüşüm alanındaki projeleri, heyet üyelerine kapsamlı bir şekilde aktarıldı.

Ziyaret sırasında, Türk heyeti ve Huawei yetkilileri üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yolculuğunda olası işbirlikleri değerlendirildi.

Heyet üyeleri ayrıca, Huawei teknolojisiyle geliştirilen otonom araçlarla sürücüsüz sürüş deneyimi de yaşadı.

  • Huawei AR-GE
  • Ticaret Bakan Yardımcısı
  • Pekin ziyaret

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