<p>Türk yetkililer, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/13/37330128.jpg'/><p>Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Şara tarafından kabul edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/13/37330153.jpg'/><p>İkili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşme devam ediyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/13/37330155.jpg'/>