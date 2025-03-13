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Politika

Türkiye'den Şam'a üst düzey ziyaret! 3 isim Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından başkent Şam'da kabul edildi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Türkiye'den Şam'a üst düzey ziyaret! 3 isim Şara ile görüştü
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Türk yetkililer, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Şara tarafından kabul edildi.

İkili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşme devam ediyor.

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