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Politika

Türkiye'den soydaşlarımıza destek: Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'da haklarında 13 yıl mahkumiyet kararı verilen 5 Kırım Tatarının serbest bırakılmasını talep etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.' denildi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 21:41 - Güncelleme:
Türkiye'den soydaşlarımıza destek: Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza'nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Kırım Tatarlarının, ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına Türkiye'nin desteğinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

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