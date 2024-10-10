İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1842
  • EURO
    37,5269
  • ALTIN
    2888.73
  • BIST100
    8964.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den soykırımcı İsrail'e kınama: Tüm girişimlere destek vereceğiz
Politika

Türkiye'den soykırımcı İsrail'e kınama: Tüm girişimlere destek vereceğiz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada 'Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz.' ifadelerine yer verildi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Türkiye'den soykırımcı İsrail'e kınama: Tüm girişimlere destek vereceğiz
ABONE OL

Bakanlık, İsrail'in UNIFIL karargahına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür." değerlendirmesi yer alan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir fırkateyn ve UNIFIL karargahına ise 5 personel ile katkı sağladığı belirtilerek, "Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

- İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta süren gerginliğe işaret edilmişti.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.

Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşgalci İsrail Beyrut'u bombaladı

İsrail'e çağrıda bulundular Kara kuvvetlerini ülkeden çekin

İşgalci İsrail'den Türkiye açıklaması Hiçbir zaman planımız olmadı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.