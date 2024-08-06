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Politika

Türkiye'den soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanı Katz'a peş peşe tepki: Ribbentrop'un fotokopisidir

Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanının bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, 'Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir.' denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, 'İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir... O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur.' dedi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 16:23 - Güncelleme:
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanı Katz'a peş peşe tepki: Ribbentrop'un fotokopisidir
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur."

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