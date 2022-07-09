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Politika

Türkiye'den Sri Lanka açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.' açıklamasını yaptı.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 19:49 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.

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