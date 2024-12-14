İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den Suriye adımı! İlave birlikler sınıra yaklaştırıldı
Politika

Türkiye'den Suriye adımı! İlave birlikler sınıra yaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Şu anda sadece sınıra ilave birlikler yaklaştırdık. Onların dışında herhangi bir tedbir almaya da şu anda gerek görmüyoruz” dedi.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye adımı! İlave birlikler sınıra yaklaştırıldı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekilinin Suriye ile ilgili sorusunu cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye sınırında ek tedbir alınıp alınmadığına ilişkin soruya, "Suriye sınırında alınan tedbirlerle ilgili olarak, Suriye sınırında zaten 2017 yılından itibaren almış olduğumuz tedbirler halen geçerliliğine devam ediyor. Ayrıca her yıl sınırlarımızın güçlendirilmesi, tedbirlerin arttırılması konusunda da çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Dolayısıyla şu anda sadece ilave birlikler sınıra yaklaştırdık. Onların dışında herhangi bir tedbir almaya da şu anda gerek görmüyoruz" dedi.

MSB kaynaklarından Suriye mesajı: Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz

Bakan Güler'den dünyaya çağrı

Telefon ettiler ve o akşam gitti! Bakan Fidan, Esed'in kaçış sürecini anlattı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.