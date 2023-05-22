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Politika

Türkiye'den Türkevi saldırısı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD'den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz.' dedi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
Türkiye'den Türkevi saldırısı hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kimliği bilinmeyen bir saldırgan, New York'taki Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak demir levyeyle konsolosluğun giriş kapılarına ve camlarına zarar vermişti.

  • Bakan Çavuşoğlu
  • türkevi
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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