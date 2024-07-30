Türkiye'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili açıklama

Bakanlık tarafından, Venezuela'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Venezuela'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

"Venezuela'nın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.