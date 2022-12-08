Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Soydaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan Lozan Anlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor, Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.Ayrıntılar geliyor...
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun kıymetli üyelerini Ankara'da ağırladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2022
Yunanistan, Lozan Antlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor.
Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/973xO1VGVY