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Politika

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Soydaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan Lozan Anlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor, Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.' dedi.

8 Aralık 2022 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Soydaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan Lozan Anlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor, Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

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