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Politika

Türkiye'nin Azerbaycan'la imzaladığı milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü'nün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA8 Temmuz 2021 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un, Ankara'da 19 Şubat'ta imzaladığı protokol, taraflar arasında eğitimden gıda güvenliğine, ulaştırmadan haberleşmeye kadar birçok alanda iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Protokol kapsamında Türkiye, Azerbaycan'a işgalden kurtardığı bölgelerin yeniden ihyası ve kalkınması için destek verecek.

Taraflar, protokolle iki ülke arasında 4 mutabakat zaptına da imza atmıştı.

Bu anlaşmalar, mesleki eğitim, ulaştırma ve bilgi teknolojileri, akreditasyon ve helal akreditasyon alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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