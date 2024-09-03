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Politika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

AA3 Eylül 2024 Salı 19:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü
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Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler ele alındı. Büyükelçi İnan, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, özellikle ekonomik ve ticari alanda ve ortak koordinasyon noktasında daha da geliştirmek istediğini ifade etti." denildi.

Irak'ın Duhok kentinden vatandaşın İstanbul'da öldürülmesi olayına değindiği de ifade edilen Büyükelçi'nin, Barzani ve öldürülen Iraklı vatandaşın ailesine başsağlığı mesajı ilettiği aktarıldı.

Büyükelçi İnan'ın ayrıca ilgili Türk makamlarının olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü, suçlu olanların elbette adli süreçlerle belirleneceğini ve karşılığını göreceklerini belirttiği kaydedildi.

Barzani de Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin derin ve güçlü olduğuna işaret ederek, Büyükelçi İnan'a görevinde başarılar diledi.

Türk Büyükelçi İnan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Bürosu'nu da ziyaret ederek, Türkmen yetkililerle görüştü.

Büyükelçi'nin IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor. İnan, Habur Sınır Kapısı'nı da ziyaret edecek.

  • Bağdat Büyükelçisi
  • Kürdistan Demokrat Partisi
  • Mesud Barzani

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