Türkiye ile olan dostluğa vurgu yaptı: Bunu hiçbir zaman unutmayacağız

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alibek Bakayev, Kazakistan Başmüftüsü Naurızbay Taganulı'nın yanı sıra Kazak milletvekilleri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu'nun iki ülke milli marşlarını çalmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı video mesajı yayımlandı.

Büyükelçi Kapucu, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yüce Türk milletinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yıllar süren Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki fedakarlıkları neticesinde, 100 yıl önce 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi." dedi.

Cumhuriyet'in ilan sürecini anlatan Kapucu, "100 yıl önce bugün Türkiye 12,5 milyon nüfusa, 561 milyon dolar GSMH'ye, 51 milyon dolar ihracata sahip bir devletti. Bugün 85 milyon nüfus, 265 milyar dolar ihracat ve 1 trilyon dolara yakın GSMH ile dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan modern bir devlete dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Kapucu, konuşmasında Türkiye-Kazakistan ilişkilerine de değinerek, "Türkiye'nin Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke olmasının yanı sıra hiçbir zaman Kazak kardeşlerimizle tarihi ve kültürel bağlarımızı kesmediğimizi de belirtmek istiyorum. Geçen 30 yılda Türkiye ve Kazakistan gerek ikili ilişkilerinde gerek uluslararası platformlardaki işbirliğinde özel bir seviyeye erişmiştir. Türkiye Kazakistan'ın birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne en güçlü şekilde destek veren bir ülkedir." değerlendirmesini yaptı.

TOKAYEV'DEN TEBRİK MESAJI



Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov, konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tebrik mesajını okudu.

Tokayev, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve tüm Türk halkını Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Türkiye'nin gelişen ekonomisine, istikrarlı kalkınmasına ve uluslararası güvenliği sağlamadaki özel yerine dikkati çeken Tokayev, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon sahibi politikasıyla söz konusu başarılarını yeni yüzyılda da sürdürmesini diledi.

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye'nin güçlü dostluk ve karşılıklı desteğe dayalı ilişkilerinin asırdan asra devam edeceği konusunda inancının tam olduğunu bildirdi.

- "TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI TÜM TÜRK DÜNYASININ GURURUDUR"



Koşanov da Türkiye'nin 100 yıl içinde hızla gelişerek küresel düzeydeki lider ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin başarıları tüm Türk dünyasının gururudur." diye konuştu.

Özellikle Türkiye'nin ekonomi, dış politika, bilim ve eğitim, teknoloji ve diğer alanlardaki başarılarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Koşanov, "Çünkü bizim dilimiz, dinimiz bir, tarihimiz ortak. Halkımız da geleneklerimiz de benziyor. En önemlisi Büyük Bozkır ülkesi ile Anadolu ülkesi arasındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen kalbimizle biriz." değerlendirmesinde bulundu.

Koşanov, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Resepsiyon, Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.