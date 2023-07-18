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Politika

Türkiye'nin başarısından rahatsız oldular: Erdoğan Balkanları kuşatıyor

Türkiye'nin Kosova'ya ihraç ettiği Bayraktar TB-2'ler Yunan medyası tarından manşetlere taşındı. Sürekli olarak Türkiye'nin savunma başarılarını yazan Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanları kuşattığını vurguladı.

Akşam.com.tr18 Temmuz 2023 Salı 22:09 - Güncelleme:
Türkiye'nin başarısından rahatsız oldular: Erdoğan Balkanları kuşatıyor
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Türkiye'nin Kosova'ya sattığı Bayraktar TB-2'ler Yunan medyasında gündem oldu.

Yunanistan'ın en çok okunan haber portallarından biri olan Pentapostagma.gr başlığında Erdoğan'ın Balkanları kuşattığını vurguladı.

Newsit.Gr'de çıkan haberde bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin aksine Türkiye'nin askeri gücünü arttırdığına vurgu yapıldı. Sırbistan Savunma Bakanı Milos Voutsevic'in konuyla ilgili sözleri de paylaşıldı. Voutsevic verdiği röportajda 'Kosova'daki Arnavutların Türkiye'nin verdiği silahlarla daha da güçlendiğini' belirtti.

Onalert.gr'da ise Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin sözleri paylaşılıp, Kosova'nın bölgede artık çok daha güçlü olduğu belirtildi. Kurti'nin paylaşımı şu şekilde:

'Türkiye'den Hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını ordu cephaneliğimize ekledik! İki yıllık yönetimde asker sayısını %80'in üzerinde, askeri bütçeyi de %100'ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvende ve gururlu! FSK Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile birlikte insansız hava araçları kullanımı konusunda eğitimleri tamamlayan subayları tebrik ederim.'

Kathmerini ise; Türkiye'nin bölgede güç çarpanını değiştirici gücüne vurgu yaparken; Kosova ve Sırbistan'ın AB kanalıyla bir araya geleceğini belirtti. Kosova Başbakanı Kurti bu hafta Brüksel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelecek.

  • Türkiye
  • Bayraktar TB-2 ihraçları
  • Yunan medyası
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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