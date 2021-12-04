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Politika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüştü

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile Düsseldorf'ta bir araya geldi. Türkiye-Almanya işgücü anlaşmasının imzalanmasından 60 yıl sonra, 900 binden fazla Türk için KRV'nin yeni bir vatan olduğunu ifade eden Wüst, KRV'nin önemli bir parçası olan Türklerin bilim, sivil toplum ve kültür alanlarında katkıda bulunduklarını kaydetti.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 12:48 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:48
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Berlin Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Şen, KRV Eyaleti Başbakanı Wüst ile görüşmüş, iki taraf başta KRV Türk toplumu olmak üzere, ikili ilişkilerin başlıca konularında samimi bir görüş alışverişi yapmıştır. Büyükelçi Şen KRV Başbakanı Wüst'e kendisine gösterilen yakın ilgi ve dostluk için teşekkür etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şen'in ayrıca KRV Eyalet Meclisinde, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı sergisinin açılışına da katıldığı belirtildi.

KRV Başbakanı Hendrik Wüst de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kuzey Ren Vestfalya için özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye-Almanya işgücü anlaşmasının imzalanmasından 60 yıl sonra, 900 binden fazla Türk için KRV'nin yeni bir vatan olduğunu ifade eden Wüst, KRV'nin önemli bir parçası olan Türklerin bilim, sivil toplum ve kültür alanlarında katkıda bulunduklarını kaydetti.

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