Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azmini selamlıyorum

AA 22 Mart 2022 Salı 15:16 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:16

Gakosso, 11-13 Mart'ta düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi çatışmaların egemen olduğu bir dönemde ADF'yi düzenlediği için tebrik eden Bakan Gakosso, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun azmini saygıyla selamlıyorum çünkü diplomasinin alternatifi yok. Dünya derin bir uçurumun, nükleer bir patlamanın eşiğinde." ifadelerini kullandı.

Kongolu Bakan, diplomasinin varlığına bugün her şeyden çok ihtiyaç olduğunun altını çizerek, aksinin "toptan mahvoluş" anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizine diplomasi yoluyla pozitif çözümler bulunması yönündeki çabalarını takdir ettiğini belirten Gakosso, kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukraynalı yetkililer ile ilişkileri iyi olan bir lider olarak bu konuda bir rol oynayabileceğini düşündüğünü aktardı.

Gakosso, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki krizler için de oynadığı arabuluculuk rolüne dikkati çekerek, özellikle Libyalı liderleri Antalya'da görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

ADF'nin "barış"ın konuşulduğu, barış için mücadele edilen bir yer olduğuna işaret eden Gakosso, şunları kaydetti:

"BM'nin bugün akut sorunu var. Uluslararası toplumun dikkatini BM'nin organizasyon şeklinin reforme edilmesine çekmeye çalıştık ama hiçbir zaman bize kulak asılmadı. Bugün ortaya çıkan çatışmalar bir dereceye kadar haklı olduğumuzu gösterdi."

- TÜRKİYE-KONGO İLİŞKİLERİ GÜVENLE GELİŞİYOR

Bakan Gakosso, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sebatla güven içinde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Diğer yandan dünyanın kirlenmesinde Afrika kıtasının bir sorumluluğunun olmadığını hatırlatan Gakosso, iklim değişikliğinin en ağır yükünü Afrika'nın çekmemesi için alınacak önlemlerin güçlendirilmesini istedi.

Bakan Jean-Claude Gakosso, 2009 Kopenhag ve 2015 Paris'teki iklim konferanslarında Batılı ülkelerin Kongo Havzası'ndaki uçsuz bucaksız ormanların korunması için vaatlerde bulunduklarını ancak bunları yerine getirmediğini anımsatarak, "Uluslararası ilişkilerde daha fazla adalet için mücadelemizi sürdürüyoruz, özellikle iklim konusunda. Afrika kirletmiyor ama ne yazık ki iklim değişikliğinin sonuçlarını Afrika çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.