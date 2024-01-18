Türkiye'nin çabalarına övgüler dizdi: Takdir ediyoruz

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.



Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme yönündeki kararlı tutumunu ve çabalarını takdir ettiğini kaydeden Kral Abdullah, "iki ülke arasındaki yakın koordinasyonun ve Ortak Arap-İslam Zirvesi tarafından görevlendirilen Bakanlar Komitesinin çabalarının Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası eylemle geliştirilmesinin önemini" vurguladı.



Gazze'deki savaşın derhal durdurulmasının altını çizen Kral Abdullah, sivillerin korunarak bölgeye insani ve tıbbi yardımın aralıksız ulaştırılması gerektiğine işaret etti.



İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerilimi arttırdığına dikkati çeken Ürdün Kralı, "Batı Şeria'daki durumun kontrolden çıkmasına ve bölgedeki durumun patlamasına yol açmadan önce olup bitenlerin durdurulması gerektiğini" ifade etti.



Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Batı Şeria'dan tehcirine yönelik çalışmaları reddettiklerini hatırlatan Kral Abdullah, Ürdün'ün müstakbel bağımsız Filistin devletinin coğrafi unsurları olan Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın birbirinden koparılmasını da reddettiğini vurguladı.



Kral Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden "iki devletli çözüme yol açacak gerçek bir siyasi ufka doğru ilerlemek için bölgesel konumları birleştirmenin gerekliliği" çağrısında bulundu.



Ürdün'e bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Fidan, Kral Abdullah tarafından kabulünden önce Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.