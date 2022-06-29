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Politika

Türkiye'nin de dahil olduğu asrın projesi gerçeğe dönüşüyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı sonrasında kurtarılan bölgelerin inşa için geniş çaplı çalışmalara başladıklarını belirterek, 'Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşa ve ihyası ile uluslararası ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi için geniş çaplı çalışmalara başladı. Zengezur koridoru artık gerçeğe dönüşüyor.' dedi. Söz konusu Zengezur Koridoru açıldığında Orta Asya ile Türkiye, kara ve demir yolu ile bağlanmış olacak.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Aliyev, Azerbaycan olarak Hazar'a kıyıdaş ülkelerin iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Aliyev, Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili 2018'de Aktau'da imzalanan belgenin yürürlüğe girmesiyle kıyıdaş ülkeler arasında kapsamlı etkileşim ve iş birliğini amaçlayan daha fazla etkili tedbirler için sağlam bir yasal temel oluşturulacağını kaydetti.

'MAKSİMUM DÜZEYDE YARARLANMAYI SAĞLAYACAK'

Hazar'da ulaşımın önemine değinen Aliyev, "Bugün Azerbaycan, Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biridir. Azerbaycan, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorlarının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Trans-Hazar uluslararası ulaşım yolunun verimli kullanılması için çalışıyoruz. Bu rota, Hazar'a kıyısı olan devletlerin ulaşım potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlayacak ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi için yeni projelerin uygulanması için koşullar yaratacaktır." şeklinde konuştu.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden de bahseden Aliyev, "Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşa ve ihyası ile uluslararası ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi için geniş çaplı çalışmalara başladı. Zengezur koridoru artık gerçeğe dönüşüyor." dedi.

Aliyev, ekolojik durumla ilgili kıyıdaş ülkelerin endişelerini paylaştıklarını, Hazar'daki çevre sorunlarını çözmek için iş birliğini genişletmekten yana olduklarını kaydetti.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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  • İlham Aliyev

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