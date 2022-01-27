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Politika

Türkiye'nin de yer aldığı formatı reddettiler: 3 bölgeyi daha kaybedebiliriz

Gürcistan'ın Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yer aldığı 3+3 formatını reddetmesini sert sözlerle eleştiren Nikoloz Mzhavanadze, tecrit politikası sonucunda Gürcistan'ın paramparça olmaya devam edeceğini Abhazya ve Samachablo gibi 3 bölgeyi daha kaybedeceğini ileri sürdü.

Star.com.tr27 Ocak 2022 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:31
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Gürcistan'da İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Nikoloz Mzhavanadze, Gürcistan'ın Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yer aldığı 3+3 formatını reddetmesini sert sözlerle eleştirdi.

Mzhavanadze, Rus basınına verdiği röportajda Gürcistan'ın 3+3 formatını reddederek gerçek siyasi köleliği ilan ettiğini söyledi.

Formatta buluşan ülkelerin kendi kaderlerini kendileri belirlemeye çalıştığını ifade eden Mzhavanadze, "Buradaki gerçek basittir: Belirli bir jeopolitik alanın gündemini belirleyen bir format oluşturulmuştur ki bu, bu alanda yer alan devletler için son derece önemlidir. Rusya, Türkiye, İran, Ermenistan ve Azerbaycan'ın durumu şöyle: Kendi kaderlerini kendileri belirlemeye çalışıyorlar ve onları Amerikalıların veya Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin insafına bırakmamaya çalışıyorlar. Bence bunda anlaşılmaz ve mantıksız bir şey yok. Bu formatı Cenevre tartışmalarından daha önemli gören Lavrov'un açıklamasıyla ilgili şüphelere gelince, bazılarının Rusya'nın bir süper güç olduğunu unuttuğunu belirtmek isterim" dedi.

Formatın reddedilmesinin Gürcistan'ın bağımsızlığını sorgulattığını belirten Mzhavanadze, "Gürcü liderliğinin konumu, gerçek bir siyasi kölelik beyanıdır. Neler olduğunu dikkatlice düşünün. Çözülmemiş sorunlarımız olan kişi şunu öneriyor: "Hadi konuşalım" Ve cevap veriyoruz: "Sizinle konuşamayız, bırakın başkaları bizim adımıza konuşsun"... Sence bu, kendi egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı fiilen sorguladığımızın bir göstergesi değilse de nedir?" dedi.

Gürcistan'ın 3 bölgeyi kaybedeceğini ileri süren Mzhavanadze, "Böylesine tehlikeli bir kendini tecrit politikası sonucunda Gürcistan paramparça olmaya devam edecek bir sonuç alacak ve ülke tüm siyasi ağırlığını kaybedecektir. Başka bir deyişle, sadece Abhazya ve Samachablo'yu (Güney Osetya - Ed.) değil, Kvemo Kartli, Samtskhe-Javakheti ve Adzharia'yı da kaybedeceğiz. Lavrov defalarca vurguladı. Moskova, "3 + 3" formatı çerçevesinde tüm sorunlu konularda bizimle alenen konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Başka neler eklenebilir ve sunulabilir?! Tekrar ediyorum: Doğrudan konuşmamız gereken bir mesajla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

3+3 format çerçevesinde alınan tüm kararların Gürcistan'ı her durumda etkileyeceğini belirten Mzhavanadze, "İstesek de istemesek de bu devletlerle çevrili yaşıyoruz ve onların belirlediği gündemi hesaba katmak zorunda kalacağız" dedi.

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