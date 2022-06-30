Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO zirvesinde Türkiye'nin kararlı duruşu, haklı mücadelesi ve elde ettiği diplomatik başarısıyla bir kez daha önemli bir sonuç aldığını söyledi.

NATO'daki 4'lü zirvede İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez uluslararası bir anlaşmada PKK, YPG ve PYD ile FETÖ'nün de yer almasını sağladığını belirten Canbey, "Bu aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığının tüm dünyaya bir kez daha ilanı olmuştur ve Türkiye kazanmıştır." dedi.

Canbey, dünyanın, gıda krizine doğru yol aldığı bir dönemden geçildiğini, Ukrayna tahıl koridorunun açılması noktasında Türkiye'nin etkin rol aldığını belirtti.

BM'nin uzun zamandır takip ettiği bu konuyla alakalı Türkiye'nin etkisini tüm dünyanın saygıyla karşıladığının altını çizen Canbey, şöyle konuştu:

"Bu durum ülkemizin hem NATO içindeki, hem BM içindeki, hem dünyadaki etkisini ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler Türkiye'nin kendi bölgesinde de oyun kurucu bir ülke olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmış ve perçinlemiştir. Biz ülkemizin diplomatik başarısı ile gurur duyarken özellikle muhalefetin bu başarıyı görmezden geldiğini hatta küçümsemeye çalıştığını görüyoruz. Alınan kararları ve özellikle terörle mücadeleye karşı elde edilen başarıyı küçümsemeye çalışıyorlar ve 40 yıldır bölücü terörle mücadelede ülkemizin kırmızı çizgilerini ve hassasiyetlerinin toplantıda dile getirilmesini ve bu hassasiyetlerinin kabul edilmesini görmezden geliyorlar. Dış ilişkilerde ulusal menfaatleri ilgilendiren konular siyaset üstü olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda muhalefetin milli bir tutum sergileyerek bu diplomatik başarının mutluluğuna ortak olmalarını beklerdik."

