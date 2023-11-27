Türkiye'nin Eurofighter talebi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye şantaja boyun eğmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Çalışmalar cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yatay mimariden şehir siyasetine, insan şehir ilişkisine kadar konuların ele alındığı bir çalıştay oldu.

İkinci sunum, Ali İhsan bey tarafından yapıldı. Zonguldak hariç her yerde temayüllerimiz gerçekleşti. Zonguldak'ta sel felaketinden dolayı yapamadık. Seçim işleri başkanlığımızın yoğun mesaisi var. Tüm teşkilatlarımız seçime hazır. Hür ve demokratik şekilde paylaşmış oldular.

Dün 3 mehmetçiğimiz şehit oldu. AK Parti Genel Merkezi'mizden ailelerine baş sağlığı iletiyoruz.

Filistin'deki katliamın fotoğraflarını vererek yeni ne yapıyorsunuz denebilir. Buraya bugün niçin koyduğumuzu sorabilirsiniz. İki fotoğraf da Gazze'den değil bunlar Nazi'nin soykırımı Netanyahu'nun da yaptığı soykırımı gösteriyor. Her iki soykırım da birbirine benziyor ve bu benzerlik net biçimde görünsün diye koyduk. Bu fotoğrafların hepsi birbirine benziyor. Tarih kitaplarına koysanız Yahudilere yapılan soykırım sanılabilir. Bugün Gazze'deki soykırım ile Yahudiler'e yapılanın farkı yok.

Filistin'deki insani durumun geldiği noktada 6 bin 150'den fazlası çocuk yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybetti.

İlk defa bir meselede Batılı yönetimlerle Batılı halklar arasında farklı görüşler oluştu. Yönetimler İsrail'i desteklerken, Batılı halklar Gazzeli masumların yanlarında olduklarını gösteriyorlar. Yönetimler evrensel vicdana sırtını dönmüşler.

İnsanı ara sayesinde İsrail'in hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM DÜNYAYA KARARLILIĞINI GÖSTERDİ"

Rakamlardan bahsetmek gerçekten incitici bir şey. DSÖ Genel Direktörü şöyle demişti "Her bir saatte 6 tane çocuk ölüyor." Bugün itibariyle ateşkes devam etsin diye pek çok çağrı yapılıyor. Ama maalesef Netanyahu yönetimi bu insani arayı uzatmak istemiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da yaptığı konuşma tüm vicdanlarda hissedilecektir. İnsani talebin kimde karşılık bulacağını bilen Filistinli aileler Cumhurbaşkanımıza mektup yazdılar. İlk günden itibaren herkes cümlenin yarısını söylerken Cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyleyerek tüm dünyaya kararlılığını gösterdi. Doğru olanın bu olduğu giderek dillendirilmeye başlanmıştır.

"KÖLE GİBİ DAVRANIYORLAR"

İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. Umarız ki insani ara denilen bu durum kalıcı bir ateşkese dönüşür.

Gazze'nin neredeyse yıkılmış durumda. Gazze ve o bölgedeki vatandaşlarımızın durumuyla yakından ilgileniyoruz. Türkiye bir kere daha dünyanın vicdanı olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar Gazze'den getirilen hastalar bunun bir örneğidir.

Batılı hükümetler iki yüzlülükle bir katliama sessiz kalmakta. Bir takım parlamenterler çok soylu açıklamalar yaptılar ama çoğunluk maalesef Netanyahu hükümetinin karşısında bir köle gibi davranıyorlar.

Avrupa'nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmaktadır. Avrupa bir kere daha meselenin sebeplerini tartışmaktan kaçarak sonuçlarına odaklanıyor. Stratejik bir akıl her şeyden önce meselenin sebeplerine odaklanır.

CHP yöneticilerinin çıkıp cumhurbaşkanımızın uluslararası mesele olmaktan çıkarıp haçlı hilal meselesine çevirmek çabasında iddiası bir iki yüzlülük. Cumhurbaşkanımız "Bu meseleyi haçlı hilal meselesine dönüştürmeyin" diye uyarmıştı. ABD dışişleri bakanı meselesini içine dini kimlik kavgası sokmaya çalıştı. Bir takım dini argümanlarla yapıldı tüm bunlar. Netanyahu Tevrat'tan referanslar verdi. Din savaşlarına kapı açarsınız.

Cumhurbaşkanımız bu meseleyi insani bir mesele olarak ele alacaksınız, dini mesele olarak ele alırsanız bölge barışına zarar verirsiniz dedi.

Bunu din savaşına çevirmeyin diyen tek açıklama cumhurbaşkanımızdan gelmiştir. Uzun zamandan beri antisemitizme karşı olduğunu ve İslam düşmanlığı ile mücadele edilmeli demiştir.

Nasıl bir tutsaklık ki bu en parlak düşünceleri söyleyenler gelip bir soykırımı savunur hale gelmiştir. Bu nasıl bir insanlıktan yoksunlaşmaktır. Bu katliam karşısında susan düşünürlerin ifadeleri temsil ettiği düşüncenin ölümü anlamına gelmektedir. İnsanlık adına bir hiçtir bu. İsrail ile Yahudiler arasında bir ayrım gözetmiyor.