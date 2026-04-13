Türkiye'nin ev sahipliğinde küresel girişim! MHP Lideri Bahçeli'den ''Dünya Barış Konseyi'' önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

13 Nisan 2026 Pazartesi 07:18
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, TV100'de Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu programa mesaj gönderdi.

Bahçeli mesajında, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."

