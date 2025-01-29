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Politika

''Türkiye'nin garantörlüğü bizim için önemli''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rumların silahlanma politikalarına ilişkin, 'Türkiye'nin garantörlüğü bizim için önemlidir.' dedi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
''Türkiye'nin garantörlüğü bizim için önemli''
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Bazı temaslarda bulunmak ve açılış programlarına katılmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'i ziyaret etti.

Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Öztürkler, Yılmaz ve beraberindeki heyeti ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bolu'daki otel yangını dolayısıyla bir kez daha taziye ve dayanışma duygularını ifade etti.

Öztürkler, KKTC'nin uluslararası alanda görünürlüğü ve tanıtımı noktasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, bu çabalardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

KKTC'nin özden gelen hakları çerçevesinde egemen eşitliği ve uluslararası statüsü konusunda ana vatan Türkiye ile birlikte çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyleyen Öztürkler, yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi için de şükranlarını sundu.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma politikalarıyla, enerji ve siyaset konusundaki hamlelerinin karşısında Türkiye'nin KKTC'ye desteklerinin kendilerine güç verdiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin garantörlüğü bizim için önemlidir. Özellikle Güney Kıbrıs'ın hamleleri karşısında Türkiye'nin garantörlüğünün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Sizlerin ziyareti bizlere güç veriyor." diye konuştu.

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