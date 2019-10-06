Türkiye’nin geri adım atmayacağının kanıtı 

Yavuz sondaj gemisinin bugün Rumların 7. bölge diyerek sahiplenmeye kalktığı Güzelyurt-1 lokasyonunda sondaj çalışmalarına yeniden başlayacak olmasını uzmanlar değerlendirdi. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Yavuz gemisinin dönüşü, Doğu Akdeniz’de hem KKTC hem de Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı üzerindeki meşru haklarında geri adım atmayacağının bir kanıtıdır” dedi.

GÖZARDI EDİYORLAR

Fatih sondaj gemisinin halihazırda Doğu Akdeniz’de sahada olduğunu hatırlatan Güney, Yavuz’un ikmal çalışmalarının ardından Güzelyurt-1 sahasına sondaj faaliyetleri için dönmesinin, Türkiye’nin hem kendi hem de KKTC ile 2011’de yaptığı karasularını sınırlandırma anlaşması üzerinden bu alandaki faaliyetlerini sürdüreceğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti. Rum tarafının Türkiye’ye karşı “Doğu Akdeniz’deki aktivitelerini durdur” çağrısını sürekli yinelediğini belirten Güney, “Doğu Akdeniz’de illegal faaliyetlerde bulunan Rum tarafıdır. Ada’nın şu anda bahsedilen yer altı zenginliklerinde ve söz konusu hidrokarbon zenginliklerinde Ada’nın Kuzey’i ile Güney’inin hukuki olarak eşit hakkı var. 2003’ten beri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bunu göz ardı ediyor” diye konuştu.

KARA PROPAGANDA

Güney, Rumların arkasına AB ve ABD’yi alarak, uluslararası firmaları Doğu Akdeniz’e sondaj için çağırdığını ve Türkiye’nin itirazlarına rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü anımsattı. Deniz yetki alanlarının çözülmüş bir mesele olmadığının altını çizen Güney, “Rumlar, işgalci kara propagandasıyla bunu bir şekilde oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Türkiye, iki sondaj gemisiyle, deniz kuvvetlerinin eşliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye 2011’de KKTC ile yaptığı ruhsatlandırma anlaşması üzerinden KKTC haklarını savunmak üzere bilfiil sahada var oluyor” ifadelerini kullandı.

BUNUN GÖSTERGESİDİR

Rumlarının tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisindeki 7’nci parsel üzerinde İtalyan Eni ve Fransız Total şirketleriyle yeni bir anlaşma yaptığını kaydeden Güney, 7’nci parselin bir kısmının Türkiye’nin kıta sahanlığı ile çakıştığını da belirtti. Güney, şöyle devam etti: “Türkiye, en üst siyasi perdeden açıklamasını yaparak bu konuda geri adım atmayacağını duyurdu. Yavuz’un tekrardan Mersin’den Akdeniz’e açılması ve KKTC’nin deniz yetki alanlarında sondaj yapmak üzere yola çıkması da bunun bir göstergesidir.”