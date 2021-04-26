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Politika

Türkiye'nin gözü-kulağı bu toplantıda! Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağına karar verilecek. Alınan kararları Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 08:49 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 08:49
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları ve aşı takvimi konuları ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARI MASADA

15 günlük kısmi kapanmada vaka sayılarında azalma, ağır hasta ve ölümlerde ise artış gözlemlendi. Bu nedenle kabine toplantısında ek tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu tedbirler arasında hastalığın yoğun olduğu illerde seyahat kısıtlaması, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının devam etmesi, toplu bayramlaşmaların engellenmesi gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca ithal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

YENİ BAKANLARIN İLK TOPLANTISI

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak. Ayrıca toplantıda ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

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