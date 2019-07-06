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Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor

Başkan Erdoğan’ın dile getirdiği ‘kadın üniversitesi’ için adım atılıyor. Japonya’da gördüğü manzaradan etkilenen Erdoğan’ın talimatı sonrası YÖK, Türkiye’nin ilk ‘kadın üniversitesi’ için düğmeye bastı. 

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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Başkan Erdoğan’a, 28-29 Haziran’da Osaka’da düzenlenen G20 Zirvesi için Japonya’ya yaptığı ziyaret sırasında Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı verilmişti. Erdoğan, burada yapılan törendeki konuşmasında, “Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız” demişti. 

YÖK’E TALİMAT VERİLDİ 

Japonya dönüşü uçaktaki değerlendirmeleri sırasında da kadın üniversitesinin kendisini etkilediğini anlatan Başkan Erdoğan, yurda döner dönmez talimatını da verdi. Japonya’dan döndükten sonra katıldığı ilk programda “G20 zirvesinde Japonya’daydık. Japonya’da 800 üniversitesi var. Bunlardan 80 tanesi kadın üniversitesi. Yani sadece kızlardan oluşuyor. 80 üniversitenin bu şekilde olması kreşten itibaren ilk orta lise ve ardından üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı Japonya’da oluşturmuş durumdalar. Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap” diyerek ilk talimatı kamuoyu önünde vermişti. 

YAYGINLAŞTIRILACAK 

Başkan Erdoğan’ın Japonya seyahati ve sonrasında sırasında dikkat çektiği ‘kadın üniversitesi’ için adım atılması için YÖK’ün çalışmayı başlattığını belirtti. Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında, Japonya’da gördüğü manzaradan etkilendiğini ortaya koyarak, YÖK’ün bu konuda çalışma başlatacağını ve bir üniversitenin de harekete geçeceğini söyledi. Erdoğan’ın talimatıyla YÖK’ün yapacağı çalışmada hangi üniversitelerin bünyesinde söz konusu uygulamanın başlatılabileceği araştırılacak. Örnek olarak bir üniversitenin başlatıp, daha sonra diğer üniversitelerde de yaygınlaştırılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. 

FETÖ uluslararası destekle baskı çabasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün vekillerle gerçekleştirdiği kahvaltıda, FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan işlemler de gündeme geldi. Milletvekillerinden bazılarının, FETÖ ile mücadele edilirken, örgütün taban kısmında sayılabilecek isimler ile ilgili bazı mahkeme kararları ve uzaklaştırmalara dönük vatandaştan gelen eleştirileri gündeme getirdiği kaydedildi. FETÖ ile mücadele edilirken adaletin doğru işletilmesinin önemine işaret edilirken, Başkan Erdoğan’ın da “250 şehidi ne yapacağız?” diyerek bu konuda tavizsiz oldukları mesajını verdiği öğrenildi. 

GERÇEĞİ YANSITMIYOR 

FETÖ’nün yapılan tüm operasyonlar ve üzerine gidilmesine rağmen hala yurt dışından destek bularak Türkiye’ye baskı kurmaya çalıştığına işaret eden Başkan Erdoğan’ın, “hala uluslararası destekle Türkiye’ye yurt dışından baskı yaptırmaya çalışıyor” dediği kaydedildi. FETÖ mücadelesinde bir geri adımın söz konusu olmasının mümkün olmayacağını ifade eden Başkan Erdoğan’ın, bu konudaki mağduriyet söyleminin gerçeği yansıtmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

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