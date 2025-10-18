CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, olumlu ÇED raporuna rağmen bilimsellikten uzak iddialarla Eskişehir'de Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'nin açılımını engelledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye tepki göstererek "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir Beylikova'da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar.

Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar.

Bu nasıl bir iki yüzlülük!

Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık;

Gabar'da petrol,

Karadeniz'de doğal gaz,

Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır.