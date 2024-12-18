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Politika

Türkiye'nin ''Kırmızı Kitap''ında geri sayım! ''Gizli'' nitelikte toplantı gerçekleşti

Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak nitelendirilen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. 'Kırmızı Kitap' için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde telefon ve akıllı saatlerin bile alınmadığı 'gizli' nitelikte bir toplandı yapıldı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
Türkiye'nin ''Kırmızı Kitap''ında geri sayım! ''Gizli'' nitelikte toplantı gerçekleşti
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Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Kitabın güncellenmesine yönelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

-SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

-CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

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