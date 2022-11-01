Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Kudüs Başkonsolosluğu tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otelde tertip edilen resepsiyona, Başkonsolos Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, yabancı ülkelerin Filistin'deki misyon yetkilileri, tarihi kentteki farklı dini cemaatlerin temsilcileri ile Türk ve Filistinli davetliler katıldı.

Büyükelçi Demirer, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutsal topraklarda, Kudüs'te kutlamaktayız. Gelecek yıllarda bu kutlamayı barışın hakim olduğu, Doğu Kudüs'ün işgalden kurtulduğu bir ortamda gerçekleştirmeyi umuyoruz." dedi.

Filistin'in, "işgalin tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde olduğuna" işaret eden Demirer, şöyle devam etti:

"Çatışmalarda ölenlerin sayısının her gün çoğaldığı; yerleşimlerin, yıkımların, tahliyelerin sürdüğü, şiddetin çocukları bile ayrım gözetmeden hedef aldığı bir dönemdeyiz. Fakat inançlı insanlar olarak umudumuzu yitirmiyoruz ve Filistin halkının direniş ve kararlılığını takdir ediyoruz."

Demirer, Türkiye ve Filistin arasındaki kardeşlik bağlarına ek olarak, iki ülke arasında ticaret, turizm ve eğitim gibi alanlarda iş birliğinin geliştiğine de dikkati çekti.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı da Büyükelçi Demirer tarafından okundu.