Türkiye'nin mesajı hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti! Yeniden hatırlatılacak

Ankara'nın "Suriye'yi böldürmeyiz" kararlılığı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'YPG/PKK' gündemiyle Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'nin Suriye'de devrilen kanlı Beşşar Esed rejiminin ardından bölgede terör örgütü PKK/YPG'ye alan açılmayacağının mesajını vermesi hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti.

Bölgedeki son sürece ilişkin Ankara'nın diplomatik adımları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye'ye ziyaret edecek. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere cuma günü Ankara'ya olması beklenen Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

30 KM'LİK GÜVENLİ BÖLGE ŞART

Kendisine, "Sınırdan 30 km mesafede PKK/YPG varlığının kabul edilmeyeceği" yeniden hatırlatılacak.

Fidan ve Blinken, en son 7-10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, teröre izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret

ABD'den Türkiye açıklaması

Blinken, Türkiye'ye geliyor: PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir