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Politika

Türkiye'nin mesajı hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti! Yeniden hatırlatılacak

Terör örgütü PKK/YPG'nin Esed sonrası Suriye'de oluşturmaya çalıştırdığı defacto duruma karşı Ankara alarmda. Bakan Fidan, daha önce 2 kez telefonda görüştüğü Blinken'a, “Terör örgütlerinin durumdan istifa etmesine izin verilmeyeceğini” ifade etmişti. Blinken, Tel Rıfat ve Münbiç'in temizlenmesi, Deyrizor ile Rakka'daki örgüt karşıtı eylemlerin artması sonrası yarın Ankara'ya geliyor.

12 Aralık 2024 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
Türkiye'nin mesajı hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti! Yeniden hatırlatılacak
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Ankara'nın "Suriye'yi böldürmeyiz" kararlılığı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'YPG/PKK' gündemiyle Türkiye'ye geliyor.

HEM ABD HEM DE TERÖRİSTLER PANİKTE

Türkiye'nin Suriye'de devrilen kanlı Beşşar Esed rejiminin ardından bölgede terör örgütü PKK/YPG'ye alan açılmayacağının mesajını vermesi hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti.

Bölgedeki son sürece ilişkin Ankara'nın diplomatik adımları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye'ye ziyaret edecek. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere cuma günü Ankara'ya olması beklenen Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

30 KM'LİK GÜVENLİ BÖLGE ŞART

Kendisine, "Sınırdan 30 km mesafede PKK/YPG varlığının kabul edilmeyeceği" yeniden hatırlatılacak.

DURUMDAN İSTİFADE ETTİRMEYİZ

Fidan ve Blinken, en son 7-10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, teröre izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret

ABD'den Türkiye açıklaması

Blinken, Türkiye'ye geliyor: PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir

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