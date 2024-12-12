Türkiye'nin mesajı hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti! Yeniden hatırlatılacak

Türkiye'nin Suriye'de devrilen kanlı Beşşar Esed rejiminin ardından bölgede terör örgütü PKK/YPG'ye alan açılmayacağının mesajını vermesi hem ABD'yi hem de teröristleri panikletti.
Bölgedeki son sürece ilişkin Ankara'nın diplomatik adımları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye'ye ziyaret edecek. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere cuma günü Ankara'ya olması beklenen Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.
30 KM'LİK GÜVENLİ BÖLGE ŞART
Kendisine, "Sınırdan 30 km mesafede PKK/YPG varlığının kabul edilmeyeceği" yeniden hatırlatılacak.DURUMDAN İSTİFADE ETTİRMEYİZ
Fidan ve Blinken, en son 7-10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, teröre izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.