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Politika

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınayarak sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması gerektiğini açıkladı.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında saldırının gerçekleşmiş olmasının vahim ve düşündürücü olduğu aktarılan açıklamada, "Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür. Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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