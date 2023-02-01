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Politika

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Kalkavan, güven mektubunu sundu

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Kalkavan, güven mektubunu sundu
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Karadağ Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kalkavan, Djukanovic'e güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Djukonovic, Türkiye'nin Balkan ülkelerini iyi tanıdığını ve Karadağ'a destek verdiğini belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliği sürecine de destek verdiğinin altını çizen Djukanovic, "Türkiye, bölgenin özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlıyor." dedi.

Büyükelçi Kalkavan ise Karadağ'daki Türk toplumunun ve Türkiye'deki Karadağ diasporasının iki ülke arasındaki ilişkilerde son derece önemli rol oynadığına değinerek, Türkiye ve Karadağ'ın, ilişkilerini "dış etkenlerden" koruyarak, karşılıklı stratejik hedefleri desteklediklerini kaydetti.

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